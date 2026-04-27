Выдержит ли НАТО без США: в Альянсе дали четкий ответ: в Альянсе дали четкий ответ

Выдержит ли НАТО без США: в Альянсе дали четкий ответ
Масштабного отхода США от обязательств перед НАТО не ожидается, однако Европа должна усиливать собственную обороноспособность и уже начала это делать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал высший военный чиновник Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
По словам адмирала, он не ожидает, что произойдет масштабный отход Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО.
"Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре", - заявил он.
Что должна сделать Европа
Как отметил представитель НАТО, европейские страны должны сосредоточиться на развитии собственного оборонного потенциала.
"Разумеется, сосредоточиться на задачах по развитию потенциала - на том, что мы планируем закупить в зависимости от финансирования и системы закупок: наши системы ПВО, ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, внедрение инноваций, таких как интеграция ИИ и беспилотники, - пояснил он.
Также потребуется массовая подготовка солдат, которую страны-члены будут обеспечивать для НАТО.
Возможно ли сокращение присутствия США
Комментируя возможность изменений в размещении американских сил, Драгоне отметил, что кардинальных шагов не прогнозируется.
"Подобные вещи недавно озвучивались, безусловно, но нам нужно смотреть на реальное положение дел на местах. Я стараюсь быть практиком. Масштабные перемещения - нет, ничего подобного. Я допускаю возможность некоторого сокращения участия (США), но мне еще предстоит увидеть, что именно это будет означать на деле", - сказал адмирал.
В то же время он добавил, что союзники могут подменять друг друга в случае необходимости.
"Однако если мы действительно являемся сильным и зрелым альянсом, другие союзники смогут провести ротацию, заполнить пробелы и взять на себя ответственность за традиционную зону ответственности НАТО, пока другой союзник задействован в перехвате кризиса далеко от нас, и это правильно", - отметил он.
Доверие к Альянсу
Адмирал подчеркнул, что несмотря на громкие заявления, реальная ситуация свидетельствует о единстве Альянса.
"Если принимать во внимание не слова или декларации, а факты, то их уже достаточно, чтобы утверждать: альянс сильный. Нам просто нужно подтверждать это доверие, выполняя свои обязательства. Европейские союзники активизируются. Мы прилагаем огромные усилия для развития нашей оборонно-промышленной базы, создаем совместные предприятия. Я считаю, что это конкретные, реальные сигналы, которые позволяют всем доверять друг другу без исключений", - подчеркнул он.
Отдельно он обратил внимание на разницу между публичными заявлениями и реальными действиями союзников.
"Да, просто посмотрите на Украину. НАТО, весь альянс - все 32 союзника - поддерживают Украину, обеспечивают ее устойчивость и помогают так же, как и раньше. Даже больше, если это в наших силах, но помогают все. Никто не остался в стороне", - резюмировал Драгоне.
Ранее, после отказа Альянса присоединиться к американской операции против Ирана, президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода страны из НАТО.
Трамп также резко раскритиковал союзников, заявив, что без военной мощи США НАТО является "бумажным тигром", и добавил, что никогда не верил в Альянс.
Впрочем, как пишет западная пресса, такая риторика дала неожиданный результат - она лишь усилила сплоченность европейских лидеров, которые начали активнее координировать свои действия между собой.
Реально ли США могут выйти из НАТО - объясняло РБК-Украина в своем материале.