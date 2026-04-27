Выдержит ли НАТО без США: в Альянсе дали четкий ответ: в Альянсе дали четкий ответ

Масштабного отхода США от обязательств перед НАТО не ожидается, однако Европа должна усиливать собственную обороноспособность и уже начала это делать.

По словам адмирала, он не ожидает, что произойдет масштабный отход Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО.

"Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре", - заявил он.

Что должна сделать Европа

Как отметил представитель НАТО, европейские страны должны сосредоточиться на развитии собственного оборонного потенциала.

"Разумеется, сосредоточиться на задачах по развитию потенциала - на том, что мы планируем закупить в зависимости от финансирования и системы закупок: наши системы ПВО, ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, внедрение инноваций, таких как интеграция ИИ и беспилотники, - пояснил он.

Также потребуется массовая подготовка солдат, которую страны-члены будут обеспечивать для НАТО.

Возможно ли сокращение присутствия США

Комментируя возможность изменений в размещении американских сил, Драгоне отметил, что кардинальных шагов не прогнозируется.

"Подобные вещи недавно озвучивались, безусловно, но нам нужно смотреть на реальное положение дел на местах. Я стараюсь быть практиком. Масштабные перемещения - нет, ничего подобного. Я допускаю возможность некоторого сокращения участия (США), но мне еще предстоит увидеть, что именно это будет означать на деле", - сказал адмирал.

В то же время он добавил, что союзники могут подменять друг друга в случае необходимости.

"Однако если мы действительно являемся сильным и зрелым альянсом, другие союзники смогут провести ротацию, заполнить пробелы и взять на себя ответственность за традиционную зону ответственности НАТО, пока другой союзник задействован в перехвате кризиса далеко от нас, и это правильно", - отметил он.

Доверие к Альянсу

Адмирал подчеркнул, что несмотря на громкие заявления, реальная ситуация свидетельствует о единстве Альянса.

"Если принимать во внимание не слова или декларации, а факты, то их уже достаточно, чтобы утверждать: альянс сильный. Нам просто нужно подтверждать это доверие, выполняя свои обязательства. Европейские союзники активизируются. Мы прилагаем огромные усилия для развития нашей оборонно-промышленной базы, создаем совместные предприятия. Я считаю, что это конкретные, реальные сигналы, которые позволяют всем доверять друг другу без исключений", - подчеркнул он.

Отдельно он обратил внимание на разницу между публичными заявлениями и реальными действиями союзников.

"Да, просто посмотрите на Украину. НАТО, весь альянс - все 32 союзника - поддерживают Украину, обеспечивают ее устойчивость и помогают так же, как и раньше. Даже больше, если это в наших силах, но помогают все. Никто не остался в стороне", - резюмировал Драгоне.