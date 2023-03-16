Пентагон после инцидента с дроном: США не стремятся к эскалации с Россией

Соединенные Штаты Америки не стремятся ни к конфликту, ни к эскалации с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы не стремимся к эскалации с Россией", - заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Он отметил, что видео, на котором российские истребители сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море, было обнародовано, чтобы "публично продемонстрировать, какие действия предприняли россияне".

По словам Райдера, США не требовали от России никаких извинений.