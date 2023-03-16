Пентагон після інциденту з дроном: США не прагнуть ескалації з Росією

Сполучені Штати Америки не прагнуть ні конфлікту, ні ескалації з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, ми не прагнемо ескалації з Росією", - заявив речник Пентагону Пет Райдер.

Він зазначив, що відео, на якому російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі, було оприлюднено, щоб "публічно продемонструвати, які дії вжили росіяни".

За словами Райдера, США не вимагали від Росії жодних вибачень.