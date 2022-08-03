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Пентагон відповів на заяву Шойгу про "знищення" українських HIMARS

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Вашингтон, Середа 03 серпня 2022 00:58
Пентагон відповів на заяву Шойгу про "знищення" українських HIMARS Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів HIMARS, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл.

Він назвав "помилковими" заяву Міноборони РФ.

"Українці застосовують з разючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав Брессейл.

Росія регулярно заявляє, що вразила HIMARS, але ще не представила доказів.

Раніше заяву про знищення установок спростували в Оперативному командуванні "Південь".

У липні Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо, що вже найближчим часом загальна кількість РСЗВ HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 цих систем.

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