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Шойгу наказав силам вторгнення в Україну спробувати знищити HIMARS

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 09:28
Шойгу наказав силам вторгнення в Україну спробувати знищити HIMARS Фото: Шойгу наказав окупантам знайти HIMARS (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олександр Білоус

Керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням, дано вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військове відомство РФ також вперше офіційно назвало ім'я командувача російської групи військ "Схід" в Україні, це генерал-лейтенант Рустам Мурадов. З 2018 року він був заступником командувача військами Південного військового округу, а з листопада 2020 по вересень 2021 року командував російським "миротворчим" контингентом в Нагірному Карабасі.

Раніше керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".

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Сергей Шойгу
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