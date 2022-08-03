ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, - командувач ОК "Південь"

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS. Станом на початок серпня ЗСУ не втратили жодної установки, переданої США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача військ Оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука виданню Tablet Magazine .

За його словами, навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно Збройні сили України використовують реактивні системи залпового вогню.

"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", - зазначив Ковальчук.