Пентагон ответил на заявление Шойгу об "уничтожении" украинских HIMARS

Пентагон опроверг заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл.

Он назвал "ложными" заявление Минобороны РФ.

"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", - сказал Брессейл.

Россия регулярно заявляет, что поразила HIMARS, но еще не представила доказательств.

Ранее заявление об уничтожении установок опровергли в Оперативном командовании "Юг".

В июле Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Восток" в Украине попытаться найти дальнобойные системы ВСУ, которые эффективно уничтожают российские склады с оружием и боеприпасами.

Напомним, что уже в ближайшее время общее количество РСЗО HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 этих систем.