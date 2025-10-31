Пентагон дал "зеленый свет" на передачу Украине Tomahawk, но есть нюанс, - CNN

Выводы Пентагона

По информации источников издания, Объединенный комитет начальников штабов сообщил Белому дому о том, что поставки Tomahawk Украине не окажут негативного влияния на запасы США. Это произошло незадолго до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября.

Неназванные европейские чиновники рассказали CNN, что такая оценка Пентагона воодушевила европейских союзников США. Они считали, что теперь у Вашингтона меньше причин отказывать в передаче Украине Tomahawk.

Их позитивный настрой подкрепило заявление Трампа о том, что у США "много Tomahawk".

Но, как пишет издание, американские и европейские чиновники были удивлены, когда Трамп резко изменил свою позицию и сказал Зеленскому, что США тоже нуждаются в таких ракетах.

В то же время собеседники CNN утверждают, что Трамп не исключил передачу Украине Tomahawk и его администрация уже подготовила план быстрых поставок в случае соответствующего приказа американского лидера.

Вопрос применения Tomahawk уже обсуждается

Источники журналистов обратили внимание, что представители Пентагона обсуждают, как украинские солдаты смогут пройти обучение и использовать Tomahawk. Сейчас есть несколько оперативных вопросов, которые необходимо решить.

Один из ключевых вопросов - каким образом Украина будет запускать Tomahawk, поскольку обычно такие ракеты запускаются с надводных кораблей или подводных лодок. В случае Украины пуски, вероятно, необходимо будет совершать с суши. Для этого Морская пехота и Сухопутные войска США разработали наземные пусковые установки, которые могут быть переданы Украине.

Один из собеседников CNN напомнил, что украинские инженеры нашли способ адаптировать британские ракеты Storm Shadow под советские истребители. Поэтому Украина, вероятно, сможет найти технологическое решение и для Tomahawk.