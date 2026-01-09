США готовы продавать венесуэльскую нефть России и Китаю, - Трамп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-трансляцию Белого дома.

Ранее президент США анонсировал эту встречу в Белом доме и озвучивал ожидания, что они согласятся инвестировать в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов.

"Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать у нас всю нефть, которая ей нужна, и они любят нефть, даже несмотря на то, что производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно", - заявил Трамп во время встречи с руководителями нефтегазовых компаний.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Это - одна из составляющих плана США: так, государственный секретарь Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты начнут в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.

Министр энергетики США Крис Райт недавно сообщил, что Соединенные Штаты будут продавать венесуэльскую нефть "бессрочно". По его словам, вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета.

Также 9 января стало известно, что Индия готова покупать нефть из Венесуэлы при условии, что США предоставят на это разрешение. К закупкам готовы присоединиться топовые индийские компании, в том числе Reliance, которая владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом.

Венесуэльская нефть сорта Merey относится к "тяжелым сортам", однако Reliance имеет два НПЗ в Гуджарате, которые могут перерабатывать до 1,4 млн баррелей нефти таких сортов в сутки.