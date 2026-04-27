В ПФУ рассказали, обязательно ли оцифровывать трудовую книжку: важное разъяснение

В Украине оцифровка трудовой книжки не является обязательной - Пенсионный фонд (ПФУ) все равно учтет стаж при оформлении пенсии. В то же время части украинцев стоит сделать это заранее, чтобы избежать задержек и проблем с подтверждением данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления ПФУ по вопросам цифровизации Александра Малецкого "Украинскому радио" .

Главное: Статус оцифровки: Процедура не является обязательной, а за ее отсутствие нет штрафов. ПФУ учтет бумажные данные непосредственно при оформлении пенсии.

Процедура не является обязательной, а за ее отсутствие нет штрафов. ПФУ учтет бумажные данные непосредственно при оформлении пенсии. Стаж до 2000 года: Электронный реестр содержит данные только с 2000 года. Работу в предыдущие периоды нужно вносить вручную на основе бумажной книжки.

Электронный реестр содержит данные только с 2000 года. Работу в предыдущие периоды нужно вносить вручную на основе бумажной книжки. Кому стоит поспешить: Оцифровать документы заранее советуют людям с большим стажем до 2000 года, имеющимися ошибками в записях или тем, кто выходит на пенсию в ближайшее время.

Оцифровать документы заранее советуют людям с большим стажем до 2000 года, имеющимися ошибками в записях или тем, кто выходит на пенсию в ближайшее время. Преимущества "цифры": Электронный формат автоматически проверяет данные и позволяет избежать бюрократических задержек в процессе начисления пенсии.

Почему бумажная трудовая уже не главная

С 2021 года основным источником информации о трудовой деятельности стал электронный Реестр застрахованных лиц. Именно эти данные сейчас используют для начисления пенсий. Бумажная трудовая книжка при этом не отменена, но выполняет вспомогательную функцию - фактически дублирует информацию из электронной системы.

Переход на "цифру" объясняют и качеством данных. В бумажных книжках часто встречались:

ошибки в записях;

неточности в названиях предприятий;

отсутствие части информации;

разные форматы ведения.

Зато электронные данные подаются работодателями вместе с официальной отчетностью и автоматически проверяются.

Главный нюанс: стаж до 2000 года

Есть важное ограничение - электронный реестр содержит данные примерно с 2000 года. Вся информация о работе до этого периода автоматически туда не попала. Именно поэтому и возникла необходимость оцифровывать бумажные трудовые книжки - чтобы добавить стаж за предыдущие годы.

Без этого часть стажа может просто не отобразиться в системе до момента оформления пенсии.

Обязательно ли это делать

Оцифровка не является обязательной - штрафов или наказаний за отсутствие данных нет. Даже если человек не подал трудовую книжку заранее, Пенсионный фонд примет документы при оформлении пенсии и внесет информацию в реестр.

Однако в таком случае процесс может затянуться из-за дополнительных проверок.

Кому не стоит откладывать

В Пенсионном фонде советуют заранее оцифровать документы, если:

есть значительный стаж до 2000 года;

в трудовой книжке есть ошибки или неточности;

часть документов утеряна;

человек планирует выход на пенсию в ближайшее время.

В таких случаях лучше проверить и внести все данные заранее, чтобы избежать лишней бюрократии.

Учитывая военное положение государство рассматривает возможность продления переходного периода для оцифровки документов. Впрочем, эксперты советуют не откладывать этот процесс, ведь это позволяет быстрее оформить пенсию и избежать проблем с подтверждением стажа.