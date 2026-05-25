Пенсии будут считать по-новому: ПФУ поднял важный показатель более чем на 1300 гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил новые показатели средней заработной платы, которые используют для расчета пенсий. С начала года этот показатель вырос более чем на тысячу гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное: Рост показателя: Пенсионный фонд Украины утвердил новые ежемесячные показатели средней зарплаты для исчисления пенсий. За первые три месяца 2026 года эта цифра выросла на 1342 гривны.

Пенсионный фонд Украины утвердил новые ежемесячные показатели средней зарплаты для исчисления пенсий. За первые три месяца 2026 года эта цифра выросла на 1342 гривны. На что это влияет: Чем выше этот показатель в стране, тем выше будет стартовая база для начисления выплат новым пенсионерам.

Чем выше этот показатель в стране, тем выше будет стартовая база для начисления выплат новым пенсионерам. Какой стаж считают: Для вычисления автоматически берутся данные об официальной зарплате за весь период работы, начиная с 1 июля 2000 года.

Для вычисления автоматически берутся данные об официальной зарплате за весь период работы, начиная с 1 июля 2000 года. Дополнительная опция: По желанию будущего пенсионера в расчет могут добавить любые 60 месяцев подряд до июня 2000 года, но исключительно при наличии бумажных архивных справок.

Какой стала средняя зарплата для расчета пенсий

В Пенсионном фонде сообщили, что:

за январь 2026 года показатель средней зарплаты составляет 21 876, 06 гривен ;

; за февраль - 22 455, 11 гривен ;

; за март - 23 218, 24 гривен.

Именно эти цифры используют при исчислении пенсий украинцев.

Таким образом, только за первые три месяца года показатель вырос на 1342 гривны.

Почему эта цифра важна для будущих пенсионеров

Речь идет не о средней зарплате "на руки", а о специальном показателе, который Пенсионный фонд использует в формуле расчета пенсии. От него зависит, какой будет пенсия человека после выхода на заслуженный отдых.

В ПФУ объясняют, что размер пенсии определяется индивидуально для каждого украинца и зависит от:

страхового стажа;

официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы;

средней зарплаты по стране.

Как считают пенсию в Украине

Для расчета пенсии используют специальную формулу:

Пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Простыми словами:

средняя зарплата - это показатель ПФУ по стране;

коэффициент зарплаты показывает, насколько зарплата человека была выше или ниже средней;

коэффициент стажа зависит от количества лет официальной работы.

Например, если человек длительное время получал официальную зарплату выше средней по стране, его пенсия будет больше.

Какие зарплаты учиты учитывают для пенсии

В Пенсионном фонде напомнили, что для исчисления пенсии учитывается весь страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года. Данные берут из системы персонифицированного учета.

В то же время по желанию человека могут учесть и зарплату за любые 60 месяцев работы до 30 июня 2000 года - но только при наличии подтверждающих документов.

Почему показатель постоянно меняется

Среднюю зарплату для расчета пенсий пересматривают ежемесячно. В ПФУ объясняют, что этот механизм предусмотрен законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Рост показателя означает, что для новых пенсионеров база для расчета пенсий также постепенно увеличивается.