Доплата к пенсии в августе: кто получит почти 1000 гривен

Отдельные категории украинских пенсионеров в августе 2026 продолжат получать ежемесячную надбавку к пенсионным выплатам в размере около 1000 гривен.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает Пенсионный фонд Украины .

Речь идет о так называемой пенсии за особые заслуги перед государством - она назначается как дополнительная выплата сверх основной пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Кто имеет право на такую надбавку

Право на такую надбавку имеют, в частности, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятеро и более детей.

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 этот показатель составляет 2595 гривен, а сама надбавка - от 35% до 40% этой суммы.

Таким образом, многодетные матери могут получать дополнительно от примерно 908 до 1038 гривен ежемесячно сверх основного размера пенсии.

Кроме того, для женщин этой категории предусмотрена возможность досрочного ухода на пенсию - в 50 лет, при условии не менее 15 лет страхового стажа и выполнения других требований законодательства.

В Пенсионном фонде напоминают, что автоматически эта надбавка не назначается. Чтобы ее получить, нужно лично обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением и полным пакетом документов, подтверждающих право на выплату.