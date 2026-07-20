Докупить или подождать: что выгоднее, если до пенсии не хватает одного года стажа
Представим ситуацию: женщине исполнилось 60 лет, но ей не хватает одного года страхового стажа. Без него Пенсионный фонд не назначит пенсию по возрасту, поэтому возникает выбор - заплатить сейчас или подождать.
РБК-Украина рассказывает, при каких условиях такой сценарий может быть выгодным.
Сколько стоит один год страхового стажа
В 2026 году докупить один год стажа за прошлые периоды стоит 45656 гривен. Эту сумму нужно уплатить единовременно.
Есть и другой путь - продолжить официально работать или добровольно уплачивать единый социальный взнос в течение года. Тогда стаж накопится сам, без единовременного расхода более 45 тысяч гривен.
Окупится ли докупка стажа
Предположим, что после оформления пенсии женщина будет получать около 5 тысяч гривен в месяц. Если она докупит год стажа, оформит пенсию уже сейчас и начнет получать:
- 5000 гривен в месяц;
- 60 000 гривен в год.
Фактически уже за первый год выплат она получит больше, чем потратила на стаж. Расходы в 45,7 тысяч гривен вернутся примерно за девять месяцев получения пенсии, а все последующие выплаты пойдут "в плюс".
А если подождать год
Если женщина не будет покупать стаж и просто подождет год, она сохранит 45,7 тысяч гривен, но потеряет около 60 тысяч гривен пенсионных выплат за этот же период.
То есть потенциальная потеря превышает 14 тысяч гривен, и это без учета возможных будущих индексаций пенсии.
Когда ждать все же выгоднее
Универсального ответа нет. Если человек продолжает официально работать с хорошей зарплатой, он не только наберет нужный стаж, но и заработает за год гораздо больше, чем получил бы в виде пенсии. В таком случае докупка стажа экономически неоправдана.
Также следует помнить, что размер будущей пенсии зависит не только от стажа, но и от зарплаты, по которой уплачивались страховые взносы.
Перед принятием решения следует обратиться в Пенсионный фонд и уточнить свой страховой стаж, ожидаемый размер пенсии и возможность заключения договора об уплате взносов. Именно эти данные помогут определить наиболее выгодный вариант в конкретной ситуации.
Напомним, в Украине подняли прожиточный минимум до 3209 гривен, что на 289 гривен больше, чем годом ранее. Поэтому автоматически выросли минимальные пенсии, а также часть социальных выплат, привязанных к этому показателю.
Также мы писали, что увольнение с работы или закрытие ФЛП не изменяет статус пенсионера автоматически. Чтобы избежать потерь в выплатах, об изменении статуса нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней.
Ранее РБК-Украина сообщало, что отдельные категории украинцев при оформлении пенсии могут получить не ежемесячную выплату, а сразу сумму в размере десяти пенсий.
Право на такую помощь имеют работники образования, медицины и социальной защиты при наличии специального стажа.