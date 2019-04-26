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В уряді назвали строки автоматичного переоформлення субсидій

Новини » Економіка    26.04.2019 - 12:23
В уряді назвали строки автоматичного переоформлення субсидій
Фото: Павло Розенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Автоматично субсидії перепризначать 90% субсидіантам

Автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний період розпочнеться з 1 травня. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час "години запитань до уряду" у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Віце-прем’єр зазначив, що тиждень тому Кабінет міністрів ухвалив зміни і доповнення до системи субсидій.

"Ми прийняли рішення, що з 1 травня для 90% субсидіантів перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний буде здійснений в автоматичному режимі", - сказав він.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима.

За даними Держстату, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств.

В уряді заявили, що автоматичне перепризначення субсидій у 2019 році стосуватиметься 3 млн домогосподарств, решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи. Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 років - на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

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