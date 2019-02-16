ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні розповіли, на скільки зростуть пенсії з 1 березня

Новини » Політика    16.02.2019 - 12:21
У Кабміні розповіли, на скільки зростуть пенсії з 1 березня
Фото: Павло Розенко (УНІАН)

Пенсії зростуть на 17-20%

З 1 березня 2019 року пенсії в Україні зростуть у середньому на 17-20%. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За його словами, з цього року пенсії будуть індексуватися щорічно в автоматичному режимі.

"Це одна з головних позицій реформи, яка була запроваджена. Тепер, незважаючи ні на що, щорічно 1 березня буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям", - зазначив Розенко.

Він також уточнив, що підвищення становитиме 17-20%.

"Необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є", - додав Розенко.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив автоматичну індексацію пенсій з 1 березня.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою. Передбачається, що монетизовані субсидії будуть доставляти пенсіонерам в один день з пенсіями.

 

Гройсман назвав пріоритетні законопроекти Кабміну на 2019 рік Ні слова про погане: як Володимир Гройсман оцінив роботу свого Кабміну за минулий рік
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипенсииПавло Розенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся