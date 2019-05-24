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ПФУ скоротив виплату пенсій і монетизованих субсидій

Новини » Економіка    24.05.2019 - 14:59
ПФУ скоротив виплату пенсій і монетизованих субсидій
Фото: колаж (РБК-Україна)

Місячні виплати впали на 5 млрд грн

Пенсійний фонд України 25 квітня завершив фінансування пенсій за травень і житлових субсидій за квітень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за травень направлено 33,83 млрд грн, на житлові субсидії за квітень - 1,82 млрд грн.

ПФУ скоротив виплату пенсій і монетизованих субсидій

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 25 квітня завершив фінансування пенсій за квітень і житлових субсидій за березень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за квітень направлено 36,43 млрд грн, на житлові субсидії за березень - 4,37 млрд грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичної перерахунок пенсій згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким зроблений перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії була встановлена 2,1 млн пенсіонерам.

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