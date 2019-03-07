Пенсійний фонд назвав суми підвищення пенсій з 1 березня

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Від перерахунку і розмитнення "євроблях" середні виплати зросли на 514 грн

Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може буди меншим 100 грн.

Крім того, пенсіонерам, які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років - жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, - 25 років чоловіки, 20 років жінки) та у яких розмір пенсії не перевищує суми 1669,20 гривень, виплачується одноразова доплата до пенсії в сумі 2410,17 грн. Ці гроші Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях".

Одноразова доплата виплачуватиметься рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні та у квітні. Одноразову доплату до пенсії встановлено 2 095 111 особам.

Середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, склала 514,5 грн (з урахуванням сум одноразової доплати), а для осіб, у яких розмір пенсії зріс - 586,10 грн (з урахуванням одноразової доплати).

Розподіл пенсіонерів за діапазонами підвищення пенсій наступний:

до 100 грн включно - 1 991 457 осіб,

від 100,01 грн до 400 грн - 2 536 385 осіб,

від 400,01 грн до 500 грн - 798 016 осіб,

від 500,01 грн до 700 грн - 761 140 осіб,

від 700,01 грн до 1000 грн - 425 537 осіб,

понад 1000 грн - 2 459 824 осіб.

Нагадаємо, з в березні 2019 року відбулася автоматична індексація пенсійних виплат. Відповідні норми містяться в законі, ухваленому в жовтні 2017 року.

Крім того, з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях.