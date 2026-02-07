"Адские санкции" против РФ: что обсудил Стефанчук с сенаторами США

Спикер парламента Руслан Стефанчук обсудил с сенаторами в США средства, которые способны изменить ход войны и принудить Россию к миру. Стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на Москву.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Стефанчук сообщил в Facebook .

"Сегодня в Вашингтоне говорили о действенных инструментах, которые могут изменить ход войны. Это - адские санкции против России, санкции, которые принудят ее к миру", - написал спикер ВР.

По его словам, в ходе переговоров подробно обсудили содержание санкций, пути их введения и временные рамки. В диалоге участвовали председатель бюджетного комитета Сената США Линдси Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, а со стороны Украины, кроме Стефанчука, - посол Ольга Стефанишина и заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.

Также спикер парламента проинформировал сенаторов об очередных российских атаках по украинской энергетической инфраструктуре, заявив, что это - сознательный террор против гражданских.

"Обсудили необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины как ключевого элемента защиты людей и критической инфраструктуры. Поблагодарил сенатора Грэма за продвижение инициативы по передаче Украине ракет Tomahawk. Пригласил сенаторов снова посетить Украину", - добавил он.

В завершение Стефанчук заявил, что поддержка Украины в Конгрессе США остается двухпартийной и именно это делает ее устойчивой.