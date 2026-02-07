ua en ru
"Адские санкции" против РФ: что обсудил Стефанчук с сенаторами США

Суббота 07 февраля 2026 00:19
"Адские санкции" против РФ: что обсудил Стефанчук с сенаторами США Фото: спикер ВР Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Спикер парламента Руслан Стефанчук обсудил с сенаторами в США средства, которые способны изменить ход войны и принудить Россию к миру. Стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на Москву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

Читайте также: В 20-м пакете санкций под ударом будет "теневой флот" РФ, - глава МИД Франции

"Сегодня в Вашингтоне говорили о действенных инструментах, которые могут изменить ход войны. Это - адские санкции против России, санкции, которые принудят ее к миру", - написал спикер ВР.

По его словам, в ходе переговоров подробно обсудили содержание санкций, пути их введения и временные рамки. В диалоге участвовали председатель бюджетного комитета Сената США Линдси Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, а со стороны Украины, кроме Стефанчука, - посол Ольга Стефанишина и заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.

Также спикер парламента проинформировал сенаторов об очередных российских атаках по украинской энергетической инфраструктуре, заявив, что это - сознательный террор против гражданских.

"Обсудили необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины как ключевого элемента защиты людей и критической инфраструктуры. Поблагодарил сенатора Грэма за продвижение инициативы по передаче Украине ракет Tomahawk. Пригласил сенаторов снова посетить Украину", - добавил он.

В завершение Стефанчук заявил, что поддержка Украины в Конгрессе США остается двухпартийной и именно это делает ее устойчивой.

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность усиления санкций против России. По его словам, введение ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров.

При этом стоит заметить, что в ноябре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США практически исчерпали возможности для новых санкций против России. Он подчеркнул, что теперь Вашингтон работает над их соблюдением.

В то же время он добавил, что определенный потенциал для дальнейших действий сохраняется у европейских партнеров США.

