"Пекельні санкції" проти РФ: що обговорив Стефанчук із сенаторами США
Спікер парламенту Руслан Стефанчук обговорив із сенаторами у США засоби, які здатні змінити хід війни і примусити Росію до миру. Сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на Москву.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Стефанчук повідомив у Facebook
"Сьогодні у Вашингтоні говорили про дієві інструменти, які можуть змінити хід війни. Це - пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру", - написав спікер ВР.
За його словами, в ході переговорів детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки. У діалозі брали участь голова бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Грем і сенатор Річард Блюменталь, а з боку України, окрім Стефанчука, - посол Ольга Стефанішина і заступник глави Офісу президента Ірина Мудра.
Також спікер парламенту поінформував сенаторів про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі, заявивши, що це - свідомий терор проти цивільних.
"Обговорили необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України як ключового елементу захисту людей і критичної інфраструктури. Подякував сенатору Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Запросив сенаторів знову відвідати Україну", - додав він.
На завершення Стефанчук заявив, що підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною і саме це робить її стійкою.
Нагадаємо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. За його словами, введення обмежень залежатиме від перебігу мирних переговорів.
При цьому варто зауважити, що у листопаді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Він підкреслив, що тепер Вашингтон працює над їх дотриманням.
Водночас він додав, що певний потенціал для подальших дій зберігається у європейських партнерів США.