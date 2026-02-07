"Пекельні санкції" проти РФ: що обговорив Стефанчук із сенаторами США

Спікер парламенту Руслан Стефанчук обговорив із сенаторами у США засоби, які здатні змінити хід війни і примусити Росію до миру. Сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на Москву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Стефанчук повідомив у Facebook

"Сьогодні у Вашингтоні говорили про дієві інструменти, які можуть змінити хід війни. Це - пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру", - написав спікер ВР.

За його словами, в ході переговорів детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки. У діалозі брали участь голова бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Грем і сенатор Річард Блюменталь, а з боку України, окрім Стефанчука, - посол Ольга Стефанішина і заступник глави Офісу президента Ірина Мудра.

Також спікер парламенту поінформував сенаторів про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі, заявивши, що це - свідомий терор проти цивільних.

"Обговорили необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України як ключового елементу захисту людей і критичної інфраструктури. Подякував сенатору Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Запросив сенаторів знову відвідати Україну", - додав він.

На завершення Стефанчук заявив, що підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною і саме це робить її стійкою.