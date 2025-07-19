ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Павлограде и Шостке новые взрывы на фоне угрозы баллистики и КАБов

Суббота 19 июля 2025 10:41
UA EN RU
В Павлограде и Шостке новые взрывы на фоне угрозы баллистики и КАБов Фото: в Павлограде и Шостке новые взрывы на фоне угрозы баллистики и КАБов (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром, 19 июля, прозвучало несколько взрывов на фоне предупреждения об угрозе применения россиянами баллистики. Также громко было в Шостке Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Днепр TV" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

О причинах и последствиях взрывов представители местной власти и ВСУ пока не сообщали.

Также несколько взрывов прозвучало в Шостке Сумской области на фоне угрозы применения вражеских КАБов.

Массированный обстрел Украины 19 июля

Сегодня ночью, 19 июля, Россия атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Так, ночью в Киеве в результате атаки дронов обломок дрона упал на жилой дом в Дарницком районе.

Но самая массированная атака пришлась на Павлоград. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что город пережил самую массовую атаку с начала войны.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массовая атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за российских ударов вспыхнули пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

Также российскому удару подверглась Одесса. В результате атаки россиян в многоэтажном доме загорелись несколько этажей. Одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Вторжение России в Украину Взрывы
Новости
Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)
Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе