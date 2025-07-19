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У Павлограді та Шостці нові вибухи на фоні загрози балістики і КАБів

Субота 19 липня 2025 10:41
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У Павлограді та Шостці нові вибухи на фоні загрози балістики і КАБів Фото: у Павлограді та Шостці нові вибухи на фоні загрози балістики і КАБів (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Павлограді Дніпропетровської області сьогодні зранку, 19 липня, пролунало кілька вибухів на фоні попередження про загрозу застосування росіянами балістики. Також гучно було у Шостці Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро TV" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Про причини та наслідки вибухів представники місцевої влади та ЗСУ поки що не повідомляли.

Також кілька вибухів пролунало у Шостці Сумської області на фоні загрози застосування ворожих КАБів.

Масований обстріл України 19 липня

Сьогодні вночі, 19 липня, Росія атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Так, вночі в Києві внаслідок атаки дронів уламок дрона впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

Але наймасованіша атака прийшлась на Павлоград. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що місто пережило наймасовішу атаку з початку війни.

"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - повідомив Лисак.

За його словами, через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

Також російського удару зазнала Одеса. Унаслідок атаки росіян у багатоповерховому будинку загорілися кілька поверхів. Одна жінка загинула, кілька людей дістали поранення.

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Павлоград Вторгнення Росії до України Вибухи
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