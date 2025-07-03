Пауза США в поставках оружия Украине: ISW предупредило о новых рисках для ВСУ

На фоне приостановки США поставок боеприпасов Украине, аналитики прогнозируют обострение ситуации на фронте и ослабление обороноспособности ВСУ. Эксперты предупреждают о возможном росте потерь и укреплении позиций России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежую аналитику американского Института изучения войны ISW.
Эксперты ISW считают, что решение США приостановить передачу Украине боеприпасов, а именно критически важных ракет для систем ПВО Patriot, может иметь тяжелые последствия не только для фронта, но и для гражданского населения.
По мнению аналитиков, пауза в поставках боеприпасов Украине скорее всего заставит ВСУ достаточно сильно экономить ресурсы, а это ослабит способность обороняться от масштабных российских воздушных атак.
Такой шаг Пентагона, кстати, резко контрастирует с заявленной целью американского президента Дональда Трампа - якобы уменьшить количество жертв среди украинского гражданского населения.
Кроме того, ISW указывает, что подобные решения уже имели драматический эффект на ситуацию на фронте ранее. Так, временная остановка военной помощи США в 2023 году дала России возможность продвинуться на некоторых направлениях. Новая задержка также может ускорить российские успехи на поле боя.
Особенно опасным последствием в ISW считают то, что такие паузы укрепляют представление Владимира Путина о так называемой "теории победы" - то есть убеждение, что Запад в конце концов устанет, остановит поддержку, и Украина не сможет противостоять российским наступательным действиям.
Аналитики подчеркивают: ключевым риском остается ослабление ПВО Украины, которая защищает как военные объекты, так и мирные города от постоянных обстрелов российскими ракетами и дронами. Поэтому задержки или сокращение поставок могут напрямую привести к росту количества жертв среди гражданских.
В среду, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки оружия Украине, в частности важных ракет для систем ПВО Patriot.
СМИ уже обнародовали перечень оружия США, которое не "доехало" в Украину.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что такое решение было принято на основании принципа "Америка прежде всего".
Также США прекратили предоставление критически важной поддержки для радиолокационных систем F-16, находящихся в Украине. Это решение Трампа существенно усложнило ситуацию для украинских военных.
А тем временем, пока Украина остается без поддержки, США решили вооружить Аргентину Stryker и F-16.
Подробнее о прекращении военной помощи - в материале РБК-Украина.
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