Пауза США в поставках оружия Украине: ISW предупредило о новых рисках для ВСУ

Эксперты ISW считают, что решение США приостановить передачу Украине боеприпасов, а именно критически важных ракет для систем ПВО Patriot, может иметь тяжелые последствия не только для фронта, но и для гражданского населения.

Риски для гражданского населения

По мнению аналитиков, пауза в поставках боеприпасов Украине скорее всего заставит ВСУ достаточно сильно экономить ресурсы, а это ослабит способность обороняться от масштабных российских воздушных атак.

Такой шаг Пентагона, кстати, резко контрастирует с заявленной целью американского президента Дональда Трампа - якобы уменьшить количество жертв среди украинского гражданского населения.

Усиление "теории победы" Путина

Кроме того, ISW указывает, что подобные решения уже имели драматический эффект на ситуацию на фронте ранее. Так, временная остановка военной помощи США в 2023 году дала России возможность продвинуться на некоторых направлениях. Новая задержка также может ускорить российские успехи на поле боя.

Особенно опасным последствием в ISW считают то, что такие паузы укрепляют представление Владимира Путина о так называемой "теории победы" - то есть убеждение, что Запад в конце концов устанет, остановит поддержку, и Украина не сможет противостоять российским наступательным действиям.

Аналитики подчеркивают: ключевым риском остается ослабление ПВО Украины, которая защищает как военные объекты, так и мирные города от постоянных обстрелов российскими ракетами и дронами. Поэтому задержки или сокращение поставок могут напрямую привести к росту количества жертв среди гражданских.