Пауза США в постачанні зброї Україні: ISW попередило про нові ризики для ЗСУ

На тлі призупинення США постачання боєприпасів Україні, аналітики прогнозують загострення ситуації на фронті та послаблення обороноздатності ЗСУ. Експерти попереджають про можливе зростання втрат і зміцнення позицій Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіжу аналітику американського Інституту вивчення війни ISW.
Експерти ISW вважають, що рішення США призупинити передачу Україні боєприпасів, а саме критично важливих ракет для систем ППО Patriot, може мати важкі наслідки не лише для фронту, а й для цивільного населення.
На думку аналітиків, пауза у постачанні боєприпасів Україні найімовірніше змусить ЗСУ досить сильно заощаджувати ресурси, а це послабить здатність оборонятися від масштабних російських повітряних атак.
Такий крок Пентагона, до речі, різко контрастує із заявленою метою американського президента Дональда Трампа – нібито зменшити кількість жертв серед українського цивільного населення.
Крім того, ISW вказує, що подібні рішення вже мали драматичний ефект на ситуацію на фронті раніше. Так, тимчасове зупинення військової допомоги США у 2023 році дало Росії можливість просунутися на деяких напрямках. Нова затримка також може прискорити російські успіхи на полі бою.
Особливо небезпечним наслідком у ISW вважають те, що такі паузи зміцнюють уявлення Володимира Путіна про так звану "теорію перемоги" - тобто переконання, що Захід зрештою втомиться, зупинить підтримку, і Україна не зможе протистояти російським наступальним діям.
Аналітики підкреслюють: ключовим ризиком залишається послаблення ППО України, яка захищає як військові об’єкти, так і мирні міста від постійних обстрілів російськими ракетами та дронами. Тому затримки чи скорочення поставок можуть напряму призвести до зростання кількості жертв серед цивільних.
У середу, 2 липня, стало відомо, що США тимчасово припинили постачання зброї Україні, зокрема важливих ракет для систем ППО Patriot.
ЗМІ вже оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер розповів, що таке рішення було ухвалено на підставі принципу "Америка перш за все".
Також США припинили надання критично важливої підтримки для радіолокаційних систем F-16, що перебувають в Україні. Це рішення Трампа суттєво ускладнило ситуацію для українських військових.
А тим часом, поки Україна залишається без підтримки, США вирішили озброїти Аргентину Stryker та F-16.
Детальніше про припинення військової допомоги - в матеріалі РБК-Україна.
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