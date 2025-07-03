Аргентина получит американские БТР Stryker: соглашение с Пентагоном подписано

Военное сотрудничество Аргентины с США выходит на новый уровень. Пока Украина остается без поддержки, США решили вооружить Аргентину Stryker и F-16.

Об этом заявил министр обороны Аргентины Луис Петри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети X.

В то время как воюющая с Россией Украина остается без новых решений о поддержке со стороны Вашингтона, Аргентина усиливает военное сотрудничество с США.

Так, подписаны соглашения о поставках бронетранспортеров Stryker американского производства и истребителей F-16.

Соглашение было заключено после того, как на прошлой неделе министр обороны Аргентины Луис Петри побывал в Дании, чтобы окончательно договориться о покупке 24 истребителей F-16, для обслуживания которых требуется помощь США.

Петри уточнил, что во время встречи с министром обороны США Хегсетом подписал документ, который дает согласие на поставку бронетранспортеров Stryker для аргентинской армии.

El chad Luis Petri se reunió en el Pentágono con Pete Hegseth, Secretario de Defensa de EEUU



Argentina será próspera pic.twitter.com/rgnlEydxKs - Reddington (@RayReddingtton) July 2, 2025

Это соглашение стало продолжением курса Аргентины на обновление своего оборонного потенциала и усиление стратегического партнерства с США.

"Аргентина достигает прогресса в модернизации своих Вооруженных сил и укреплении военных связей с Соединенными Штатами", - подчеркнул министр обороны Аргентины Луис Петри.

В заявлении Пентагона отмечается, что американская сторона приветствует решение Буэнос-Айреса укреплять оборонное сотрудничество, в частности через закупку истребителей F-16 Fighting Falcon и бронетехники Stryker.

Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что Китай представляет угрозу как для США, так и для Аргентины, и выразил уверенность, что обе страны могут вместе противостоять этим вызовам.

Таким образом Аргентина делает значительный шаг к углублению военно-технического сотрудничества с США, модернизируя свои Вооруженные силы на фоне роста глобальной конкуренции и региональных угроз.