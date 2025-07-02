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Пауза у допомозі: Єрмак зателефонував главі закордонного комітету Палати представників США

Україна, Середа 02 липня 2025 22:04
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Пауза у допомозі: Єрмак зателефонував главі закордонного комітету Палати представників США Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна готова закупити додаткові системи протиповітряної оборони у США, адже у нинішніх умовах масованих обстрілів ППО є питанням життя для мільйонів українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Єрмак розповів, що він провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом.

Основна тема розмови, як пояснив глава ОП, оборонна підтримка України та посилення протиповітряної оборони.

"Росія продовжує масовані ракетні удари по наших містах. У цих умовах системи ППО - питання життя для мільйонів українців. Ми готові закупити додаткові комплекси в США - як стратегічний крок для зміцнення нашого захисту", - зазначив Єрмак.

Він також зазначив, що вони з Мастом обговорили також:

  • результати візиту української делегації до Вашингтона;
  • підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч Президентів Зеленського і Трампа;
  • ситуацію на Близькому Сході та зусилля Президента Трампа у врегулюванні конфлікту з Іраном.

"Мир через силу - принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з Росією", - наголосив Єрмак.

Та повідомив, що підтримка України в Конгресі США залишається незмінною.

"Ми домовились підтримувати постійний діалог і тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень. Дякую американським партнерам", - підсумував він.

Допомога США Україні

Зауважимо, що з моменту приходу до влади Дональда Трампа Сполучені Штати не оголошували про нові пакети військової допомоги для України.

Сьогодні, 2 липня, видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Вашингтон нібито призупинив постачання до України ракет для систем ППО та інших боєприпасів.

У відповідь на цю інформацію Київ ініціював телефонну розмову з представниками США, щоб уточнити ситуацію.

Деталі про ситуацію навколо американської оборонної підтримки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський також вже відреагував на дане питання.

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