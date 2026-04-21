Патрульные полицейские будут жить на полигонах, - Клименко

11:42 21.04.2026 Вт
К чему должны быть готовы все полицейские во время вызовов?
Валерий Ульяненко, Юлия Акимова
Патрульные полицейские будут жить на полигонах, - Клименко Фото: Игорь Клименко (facebook.com_zelenskyy.official)

Патрульные полицейские теперь будут по очереди жить на полигонах, чтобы ситуации, как во время стрельбы в Киеве, больше не повторялись.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил во время встречи с журналистами.

Читайте также: "Большой стыд": Клименко рассказал о двух полицейских, которые сбежали от стрелка

"Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. Как инструкторов", - подчеркнул он.

Клименко отметил, что это касается сначала всех подразделений патрульной службы, после чего наступит очередь и райотделов.

"А ветераны, которые будут демобилизоваться, которые могут преподавать - мы будем предлагать им продолжать службу именно в системе подготовки, боевой подготовки полицейских", - сказал он.

Министр отметил, что речь идет о тренировках и о психологической устойчивости. Он подчеркнул, что психологическую устойчивость в экстремальной ситуации определяет не тест, а опыт нахождения полицейского на полигоне вместе с инструктором.

Пересмотр протоколов реагирования

"По указанию президента (Владимира Зеленского, - ред.) должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки. Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть на руках у граждан", - сообщил Клименко.

Он отметил, что патрульные полицейские во время выезда на вызовы должны быть готовы к тому, что в них могут бросить, как минимум, гранату. Министр добавил, что этого не боятся все, кто работал, например, в Краматорске или в Славянске.

Патрульные полицейские будут жить на полигонах, - КлименкоФото: Клименко хочет отправлять всех полицейских на фронт или в прифронтовую зону (инфографика РБК-Украина)

"Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что работник полиции - он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что большинство полицейских уже прошли через ротации в сводных отрядах и служили по несколько месяцев.

"Я вообще имею такую позицию и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Нацполиции: я бы всех на месяц-два минимум перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское Управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково", - заявил министр.

Скандал с полицейскими

Напомним, утром воскресенья, 19 апреля, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место стрельбы в Киеве, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 20 апреля, двум киевским патрульным сообщили о подозрении после стрельбы 18 апреля. Их бездействие позволило вооруженному нападающему продолжить стрелять в людей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию