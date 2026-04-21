Патрульные полицейские будут жить на полигонах, - Клименко

Патрульные полицейские теперь будут по очереди жить на полигонах, чтобы ситуации, как во время стрельбы в Киеве, больше не повторялись.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил во время встречи с журналистами.

"Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. Как инструкторов", - подчеркнул он.

Клименко отметил, что это касается сначала всех подразделений патрульной службы, после чего наступит очередь и райотделов.

"А ветераны, которые будут демобилизоваться, которые могут преподавать - мы будем предлагать им продолжать службу именно в системе подготовки, боевой подготовки полицейских", - сказал он.

Министр отметил, что речь идет о тренировках и о психологической устойчивости. Он подчеркнул, что психологическую устойчивость в экстремальной ситуации определяет не тест, а опыт нахождения полицейского на полигоне вместе с инструктором.

Пересмотр протоколов реагирования

"По указанию президента (Владимира Зеленского, - ред.) должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки. Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть на руках у граждан", - сообщил Клименко.

Он отметил, что патрульные полицейские во время выезда на вызовы должны быть готовы к тому, что в них могут бросить, как минимум, гранату. Министр добавил, что этого не боятся все, кто работал, например, в Краматорске или в Славянске.

Фото: Клименко хочет отправлять всех полицейских на фронт или в прифронтовую зону (инфографика РБК-Украина)

"Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что работник полиции - он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что большинство полицейских уже прошли через ротации в сводных отрядах и служили по несколько месяцев.

"Я вообще имею такую позицию и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Нацполиции: я бы всех на месяц-два минимум перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское Управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково", - заявил министр.