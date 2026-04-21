"Большой стыд": Клименко рассказал о двух полицейских, которые сбежали от стрелка

11:14 21.04.2026 Вт
3 мин
Глава МИД назвал ключевые ошибки в действиях полицейских, которые сбежали от стрелка
Константин Широкун, Юлия Акимова
Фото: Игорь Клименко (president.gov.ua)

Патрульные, которые сбежали с места стрельбы в Голосеевском районе Киева, должны были пытаться остановить преступника всеми способами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи со СМИ.

В больнице умерла еще одна жертва стрельбы в Киеве

"Первый звонок в полицию был о "хулиганке". По дороге они узнали, что стрельба и есть раненые. То, как они повели себя в этот момент - это большой стыд. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали", - отметил Клименко.

По его словам, как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в бой, и пытаться остановить стрелка всеми способами - вплоть до немедленной ликвидации.

"За считанные минуты прибыли другие экипажи, сразу этого мальчика оттащили, следующий экипаж сразу в машину его забрал. То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях", - добавил глава МВД.

Клименко добавил, что переговоры длились 40 минут - он ходил по магазину, не реагировал, он в неадекватном состоянии был. Он стрелял просто, и ни с кем не разговаривал, просто стрелял.

"Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость", - подчеркнул Клименко.

Что известно о полицейских, которые сбежали от стрелка

По словам Клименко, женщина-патрульная 44 лет - это первый прием в Департамент патрульной полиции, она проходила по конкурсу в 2015 году. Она работала в штабе, в Департаменте патрульной полиции.

Как отметил министр, за 10 лет можно было руководству подготовить весь личный состав к экстремальным ситуациям. Из-за некомплекта в Киеве на уровне 20% на выходные дни офицеров штаба также привлекают в наряды.

Второй патрульный - это мужчина, которому сейчас 27 лет, он пришел в полицию в 25. В то время, когда он приходил, мобилизационный возраст был с 27 лет. Он закончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024-го.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе столицы произошла масштабная трагедия. 58-летний уроженец Москвы, вооруженный гражданским карабином, открыл хаотичный огонь по прохожим, после чего захватил заложников в супермаркете.

По данным МВД, количество жертв и раненых возросло - среди пострадавших оказались посетители магазина, охранник и ребенок.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, силовики спланировали и провели штурм здания после того, как нападавший убил еще одного заложника. В ходе спецоперации стрелок был ликвидирован.

Ночная атака дронов на Сумы повредила жилые дома и больницу
