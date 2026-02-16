ua en ru
Ловушки с неба: оккупанты устроили минный ад для гражданских в Каховке на ВОТ Херсонщины

Каховка, Понедельник 16 февраля 2026 04:30
Ловушки с неба: оккупанты устроили минный ад для гражданских в Каховке на ВОТ Херсонщины
Автор: Оксана Гапончук

Оккупанты устроили минный террор в Каховке, массово забрасывая жилые кварталы "лепестками" с дронов и перекрывая все пути для гражданских.

Как пишет РБК-Украина, об этом в Facebook сообщил журналист Олег Батурин.

Читайте также: Остановить "сафари" на людей: Зеленский назвал города, где усилят защиту от дронов

По словам Батурина, местные жители сообщают, что из-за минного террора некоторые улицы Каховки на временно оккупированной Херсонщине фактически стали опасными для любого передвижения.

"В Каховке, как сообщают местные, у российских оккупантов и местных чертей последние дни какая-то безумная паника. Орки перекрывали дороги, разбрасывают с дронов "мины-лепестки" в Каховском районе, в прилегающих к бывшему водохранилищу населенных пунктах", - написал журналист.

Таким образом, из-за действий оккупантов значительно затруднен доступ населения к больницам, аптекам и продуктовым магазинам. Кроме того, из-за блокирования дорог гражданские вынуждены искать объездные пути, что повышает риск попасть под обстрел или наткнуться на оставленные мины.

"Поэтому, как всегда, гражданским стоит избегать блокпостов и мест их (военных РФ - ред.) скопления... К ним всегда надо относиться как к чумным. Что может увеличить шансы на выживание", - добавил Батурин.

Украинские правозащитники призывают граждан оставаться максимально осторожными, соблюдать сигналы тревоги и избегать контактов с оккупантами.

В то же время они отмечают, что массовое разбрасывание мин и перекрытие дорог является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и может быть квалифицировано как военное преступление.

Удары РФ по Херсону и области

Российские войска ежедневно атакуют Херсон и общины области, применяя дроны различных типов. Так, 12 февраля в результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, еще 3 - получили ранения.

А утром 13 февраля Херсон погрузился в блэкаут. До восстановления электроснабжения вода в дома подавалась за счет генераторов.

Кроме того, поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска атаковали мирное население Херсона. Под массированным ударом из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оказался Корабельный район города.

