Главная » Бизнес » Энергетика

Херсон погрузился в блэкаут: что известно

Пятница 13 февраля 2026 08:34
UA EN RU
Херсон погрузился в блэкаут: что известно Фото: Херсон погрузился в блэкаут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Херсон сегодня утром, 13 февраля, погрузился в блэкаут. До восстановления электроснабжения вода в дома будет подаваться за счет генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Telegram главы Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Читайте также: Ночной обстрел Херсона: россияне ударили из РСЗО по жилым кварталам, есть раненые

"В Херсоне временно отсутствует электроснабжение. Специалисты выясняют причины. Работаем над скорейшим возвращением электричества в дома наших людей", - заявил Шанько.

По его словам, до восстановления электроснабжения вода будет подаваться с помощью генераторов.

"Прошу отнестись к ситуации с пониманием. Напоминаю, в громаде работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и просто отдохнуть", - добавил глава Херсонской МВА.

Он также отметил, что за минувшие сутки в результате российских атак в Херсонской громаде один человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Удары РФ по Херсону и области

Российские войска ежедневно атакуют Херсон и общины области, применяя дроны различных типов. Так, поздно вечером 7 февраля российские оккупанты обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины.

Кроме того, враг днем 30 января атаковал маршрутный автобус в Херсоне. В результате обстрела ранения получили 5 человек. Один человек погиб на месте.

Также в начале января россияне наносили удары по Херсонской ТЭЦ. Тогда на территории станции было по меньшей мере четыре прилета, из-за постоянных атак она потеряла возможность работать в обычном режиме.

Херсон Блэкаут Вторжение России в Украину
