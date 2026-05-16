Паспорта для фронта: в Молдове раскрыли план Кремля по Приднестровью

Решение Кремля упростить выдачу паспортов в Приднестровье связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине. Кишинев анализирует ситуацию и не исключает дипломатических мер в ответ.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По словам главы молдавского правительства, Москва пошла на такой шаг из-за серьезного дефицита живой силы на фронте. Паспорт РФ в современных реалиях превращается в токсичный документ страны-агрессора, который изолирует его владельца от цивилизованного мира.
"Я думаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", - подчеркнул Мунтяну.
Он отдельно призвал жителей непризнанного Приднестровья взвесить все риски и помнить, что российское гражданство сейчас - это не о привилегиях или свободе передвижения, а прежде всего о жестких обязательствах, включая военную обязанность и налоги.
Власти Молдовы планируют провести профильные обсуждения, чтобы утвердить комплекс официальных мер реагирования на указ российского диктатора. Одним из шагов может стать очередной вызов представителя дипломатического корпуса РФ.
"Мы обсудим с коллегами, как реагировать и, если потребуется, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов", - резюмировал премьер-министр.
Напомним, 15 мая 2026 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает прием в российское гражданство для жителей Приднестровья.
Согласно документу, право на упрощенное получение российского паспорта предоставили совершеннолетним и дееспособным лицам, постоянно проживающим на территории непризнанного региона.
В ответ на такие действия Москвы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет обозначить Приднестровье как "свою территорию". По словам главы государства, таким образом Кремль преследует две ключевые цели - легитимизировать оккупационный статус региона Молдовы и найти новый мобилизационный ресурс для привлечения солдат на фронт.
Учитывая присутствие в регионе российского контингента и потенциальные угрозы, в начале мая Украина усилила оборону на границе с непризнанным Приднестровьем. На юго-западных рубежах военные активно развивают эшелонированную систему обороны и усиливают способности защиты.
Ранее также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины враг может "депортировать" граждан, которые отказываются получать паспорт РФ.