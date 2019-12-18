Пашинського відпустили під домашній арешт

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org)

Суд задовольнив апеляцію захисту на арешт

Київський апеляційний суд відпустив колишнього народного депутата Сергія Пашинського під цілодобовий домашній арешт. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив його адвокат Андрій Федур.

Суддя задовольнив скаргу сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 29 листопада про продовження арешту Пашинського до 29 січня 2020 року.

Згідно з рішенням суду, Він зобов'язаний носити електронний браслет, здати паспорт для поїздки за кордон, не контактувати зі свідками і прибуватиме на першу вимогу. Під домашнім арештом колишній нардеп пробуде до 3 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського. наприкінці листопада Печерський райсуд продовжили арешт колишньому нардепу на 60 днів.

Раніше, 4 жовтня, Державне бюро розслідувань повідомило Пашинському про підозру. Колишньому народепу кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Інцидент стався 31 грудня 2016 року.