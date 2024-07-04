ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны нашли склады ракет Х-22 в Ленинградской области (фото)

Россия, Четверг 04 июля 2024 13:40
UA EN RU
Партизаны нашли склады ракет Х-22 в Ленинградской области (фото) Фото: партизаны нашли склады ракет Х-22 в Ленинградской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска хранят ракеты на складах в Ленинградской области. Партизаны провели разведку ракетных хранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент разведал место хранения ракет Х-22 для Ту-22М3. Эти ракеты доставляются на аэродром Сольцы в Новгородской области для российских бомбардировщиков, используемых в атаках на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По данным "АТЕШ", именно на аэродроме Сольцы не так давно ГУР вывел из строя три таких самолета.

"Возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, на которой транспортируются боеприпасы и для других видов вооружения. Детальная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана Силам обороны Украины", - добавили партизаны.

Использование ракет Х-22 в Украине

Для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

До недавнего времени ПВО не могла сбивать ракеты Х-22. Но во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля, ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.

При этом, Россия модернизировала ракеты Х-22, придав им большую точность и увеличила дальность, переформатировав в Х-32.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция