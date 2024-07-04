Партизаны нашли склады ракет Х-22 в Ленинградской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент разведал место хранения ракет Х-22 для Ту-22М3. Эти ракеты доставляются на аэродром Сольцы в Новгородской области для российских бомбардировщиков, используемых в атаках на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По данным "АТЕШ", именно на аэродроме Сольцы не так давно ГУР вывел из строя три таких самолета.

"Возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, на которой транспортируются боеприпасы и для других видов вооружения. Детальная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана Силам обороны Украины", - добавили партизаны.