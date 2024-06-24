Партизаны провели разведку в штабе части ВКС в Санкт-Петербурге: что удалось узнать (фото)
Партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта. Отдельное внимание было уделено офицерскому составу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ" в Telegram.
"Агенты "АТЕШ" заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями", - говорится в сообщении.
Партизаны отметили точные координаты военного объекта:
- 59.706401797986864, 30.37792226968436
Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.
"Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите", - подчеркнули партизаны.
Партизаны в тылу врага
Следует отметить, что на территории России действует сеть агентов партизанского движения, в которую входят гражданские и военные.
Напомним, вчера стало известно о том, как партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.
Также накануне партизаны провели диверсию на железнодорожном узле близ Смоленска в России.
Кроме того, партизанское движение обнаружило скрытую базу подготовки контрактников из африканских стран в Санкт-Петербурге.
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