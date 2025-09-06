Партизаны уничтожили ключевой "релейный шкаф" оккупантов на Луганщине (видео)

Прошлой ночью украинские партизаны в Луганской области нанесли мощный удар по логистике оккупантов, уничтожив ключевой "релейный шкаф".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Алексея Харченко.

Как пояснил Харченко, минувшей ночью партизанами Луганской области был уничтожен очередной "релейный шкаф", отвечавший за движение груза военного назначения на участке железной дороги "Луганск" - "Станица-Луганская".

Как, говорят очевидцы, "горело знатно", а это означает нехватку БК и ГСМ для оккупантов и ослабление позиций для дальнейшего ведения агрессивной войны.

"Украинское сопротивление продолжает набирать обороты, каждый москаль должен осознать и ощутить на себе ярость нашего народа", - отметил глава ОВА.