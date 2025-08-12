В Крыму партизаны обнаружили штаб, который руководит ударами по югу Украины (фото)

В Севастополе партизаны обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который ныне функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По информации "АТЕШ", предприятие не только ремонтирует вертолеты для Министерства обороны РФ, но и стало важным узлом военной логистики. Именно здесь принимаются ключевые решения по выбору целей и планированию боевых вылетов на юг Украины.

Как отметили партизаны, в командный пункт регулярно прибывают офицеры Военно-космических сил России из Джанкоя и Ростова-на-Дону. На этом объекте координируются авиаудары, обслуживаются экипажи, а также проходит подготовка и восстановление групп вертолетов.

По словам представителей "АТЕШ", наличие этого центра напрямую влияет на интенсивность атак по мирным городам Херсону, Николаеве и Запорожью.

Все собранные данные о персонале, технике и деятельности объекта уже переданы Силам обороны Украины.