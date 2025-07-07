ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Партизаны разоблачили скопление войск и техники РФ в Мелитополе: данные передали ВСУ

Понедельник 07 июля 2025 18:35
UA EN RU
Партизаны разоблачили скопление войск и техники РФ в Мелитополе: данные передали ВСУ Иллюстративное фото: партизаны разоблачили скопление войск и техники РФ в Мелитополе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Партизаны разоблачили активное сосредоточение российских войск в Мелитополе. Наблюдается прибытие живой силы, техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", в районе Мелитополя размещены подразделения 61-й бригады морской пехоты, 28-го мотострелкового полка, резервные части 81-го самоходного артиллерийского полка 70-й мотострелковой дивизии, а также 337-го десантно-штурмового полка.

Подразделения усилены свежими контрактниками и насильно мобилизованными с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Вся информация уже передана Силам обороны Украины. Работа по выявленным целям будет продолжена. Жители Мелитополя, присылайте информацию о передвижении и дислокации техники и живой силы противника", - пишут партизаны.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь был оккупирован российскими войсками в конце февраля 2022 года во время масштабного вторжения РФ. Несмотря на статус "тылового" города, там регулярно раздаются взрывы, поражающие склады и технику оккупантов.

В частности, недавно в Мелитополе разведчики взорвали военный поезд россиян. Таким образом удалось нарушить логистику оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мелитополь
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского