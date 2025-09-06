ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Партизани знищили ключову "релейну шафу" окупантів на Луганщині (відео)

Луганська область, Субота 06 вересня 2025 18:00
UA EN RU
Партизани знищили ключову "релейну шафу" окупантів на Луганщині (відео) Фото: партизани б'ють по логістиці окупантів (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

Минулої ночі українські партизани в Луганській області завдали потужного удару по логістиці окупантів, знищивши ключову "релейну шафу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

Як пояснив Харченко, минулої ночі партизанами Луганської області було знищено чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" - "Станиця-Луганська".

Як, говорять очевидці, "горіло знатно", а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни.

"Український спротив продовжує набирати обертів, кожен москаль має усвідомити та відчиту на собі лють нашого народу", - зауважив глава ОВА.

Дії партизанів на окупованих територіях

Зауважимо, що минулого місяця агенти "Атеш" виявили ключовий логістичний об'єкт російської армії у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом.

Незадовго до цього партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України.

Виявилось, що він розташований на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Крім того, цього літа партизани викрили активне зосередження російських військ у Мелітополі. Спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії