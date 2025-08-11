ua en ru
Агенты "Атеш" раскрыли ключевые позиции российской ПВО на аэродроме в Крыму

Понедельник 11 августа 2025 09:05
Агенты "Атеш" раскрыли ключевые позиции российской ПВО на аэродроме в Крыму Фото: "Атеш" раскрыли ключевые позиции российской ПВО на аэродроме в Крыму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" провели разведку на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным движения, на территории аэродрома размещены важные радиолокационные системы, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подлет" и РЛС П-18-2.

Аэродром Кача является ключевым узлом ВКС РФ в оккупированном Крыму. Здесь размещены ударная авиация 318-го полка, командные пункты, логистика и радиолокационные комплексы. Эти системы прикрывают юго-запад полуострова и обеспечивают координацию авиаударов Украины.

Партизаны напомнили, что за последние месяцы по аэродрому уже наносились удары в мае, июле и в ночь с 23 на 24 июля. В результате атак фиксировались взрывы и разрушения в районе Качи и Орловки.

"Это не финал - новые удары по аэродрому Кача лишь вопрос времени. Полученные нами данные переданы Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Партизаны разведали аэродром Кача в Крыму (t.me/atesh_ua)

"Панцирь-С1"

Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз.

"Панцирь-С1" был создан в 1994 году, а затем модернизировали. В конце 2012 года он был принят на вооружение российской армии.

РЛС "Подлет"

Это относительно новая радиолокационная станция россиян. На вооружение российской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции более 700 млн рублей или более 5 млн долларов.

Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

РЛС П-18-2

Является российской мобильной двухкоординатной радиолокационной станцией (РЛС) метрового диапазона, которая является модернизацией РЛС П-18.

Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, определения их координат и государственной принадлежности, а также может работать в условиях активных помех.

Атака дронов на Крым

В ночь на 2 мая оккупированный Крым массированно атаковали ударные беспилотники. В районе военных аэродромов слышны взрывы, активно работала ПВО и зафиксированы пожары.

Так, мощные взрывы и очереди были слышны в районе аэропорта Симферополя, а также возле военных аэродромов "Кача" и "Бельбек" в Севастополе, в Саках, Новофедоровке, Джанкое.

Вечером 23 июля во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы.

Атаку подтвердил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ПВО якобы уничтожила шесть дронов. Три из них - в районе аэродрома "Кача".

Крым партизаны Война в Украине
