ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны обнаружили систему ПВО, прикрывающую дачу Путина в Сочи (фото, видео)

Украина, Четверг 27 июня 2024 16:09
UA EN RU
Партизаны обнаружили систему ПВО, прикрывающую дачу Путина в Сочи (фото, видео) Фото: партизаны обнаружили ПВО для прикрытия дачи Путина (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, он предназначен для защиты от воздушных угроз и содержит ракеты, зенитные пушки, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Движение сопротивления указало точные координаты объекта:

  • 43.534815, 39.813225

"Благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории РФ и планировать операции по ликвидации важных военных объектов", - подчеркнули партизаны и призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.

Разведки партизан

Напомним, накануне партизаны провели разведку в оккупированном Донецке и обнаружили базу РФ, где расположены боевые мощности захватчиков.

Ранее партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Сочи партизаны
NEWS
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года