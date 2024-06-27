Партизаны обнаружили систему ПВО, прикрывающую дачу Путина в Сочи (фото, видео)
Партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи", - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, он предназначен для защиты от воздушных угроз и содержит ракеты, зенитные пушки, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей.
Движение сопротивления указало точные координаты объекта:
- 43.534815, 39.813225
"Благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории РФ и планировать операции по ликвидации важных военных объектов", - подчеркнули партизаны и призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.
Разведки партизан
Напомним, накануне партизаны провели разведку в оккупированном Донецке и обнаружили базу РФ, где расположены боевые мощности захватчиков.
Ранее партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском в Крыму.
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