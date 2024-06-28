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Партизаны нашли место базирования С-400 россиян на мысе Фиолент в оккупированном Крыму (фото)

Пятница 28 июня 2024 16:47
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Партизаны нашли место базирования С-400 россиян на мысе Фиолент в оккупированном Крыму (фото) Иллюстративное фото: С-400 в Крыму нашли партизаны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным партизан, они обнаружили место, где россияне хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

"Это 17-й арсенал Черноморского флота - основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы", - пишет "АТЕШ".

Там отметили, что партизанам удалось раскрыть расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих данный объект. При этом данные уже были переданы в "правильные руки".

Подробно о том, чем для россиян важны установки С-400 - читайте в материале РБК-Украина.

Фото: С-400 в Крыму нашли партизаны (t.me/atesh_ru)

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Крым партизаны
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