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Партизаны обнаружили размещение вражеской ПВО возле Симферополя в Крыму

Симферопольский район, Крым, Суббота 29 июня 2024 23:51
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Партизаны обнаружили размещение вражеской ПВО возле Симферополя в Крыму Фото: партизаны обнаружили установки ПВО россиян в Крыму (doblest.club)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили точку размещения российской противовоздушной обороны в Симферопольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По данным агентов, установка ПВО С-300/400 размещается на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.

Координаты: 44.952273, 34.194718

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму и РФ

На днях партизаны обнаружили место расположения большого количества оружия, техники, в частности систем С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Владимира Путина в Сочи.

Также захватчики перебрасывают технику на аэродром возле Симферополя в Крыму.

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