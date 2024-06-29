Партизаны обнаружили размещение вражеской ПВО возле Симферополя в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По данным агентов, установка ПВО С-300/400 размещается на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму и РФ

На днях партизаны обнаружили место расположения большого количества оружия, техники, в частности систем С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Владимира Путина в Сочи.

Также захватчики перебрасывают технику на аэродром возле Симферополя в Крыму.

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