"АТЕШ" устроил диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области

Партизаны устроили диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области. Эпицентром стала железная дорога, обеспечивающая логистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты успешно осуществили диверсию на железной дороге в районе н. п. Старая Торопа, Тверской области", - говорится в сообщении.

Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле важных арсеналов РФ в Тверской области (t.me/atesh_ua)

Как рассказали партизаны, этот участок пути используется для снабжения фронта боеприпасами с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.

Чем важны эти склады в Тверской области

На 107-м арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце и занимающем площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град".

В свою очередь, 23-й арсенал ГРАУ, находящийся в 16 км к югу от Торопца, хоть и меньший по площади, хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для миномётов, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов.

"Эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на линии фронта. Проведенная диверсия затруднила поставки боеприпасов, нарушив важную линию снабжения", - объяснили в "АТЕШ".

Повреждение железной дороги, как уточняют партизаны, лишает противника возможности оперативно восстанавливать свои ресурсы на передовой.