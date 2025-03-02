Партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов
Представитель украинского подполья устроил диверсию на территории воинской части в Московской области. Во время операции удалось уничтожить автотранспорт, предназначенный для перевозки личного состава ВС РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Как обратили внимание подпольщики, их агент "прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов". После этого представитель сил сопротивления успешно покинул место проведения диверсии на территории одной из в/ч в Подмосковье.
"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих", - рассказали партизаны.
Также в "АТЕШ" сообщили, что теперь российское командование пытается "замять инцидент". Однако, обратили внимание партизаны, такие случаи "повторяются все чаще".
"Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет помешать этому. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу", - говорится в заявлении движения.
Кроме того, в "АТЕШ" обнародовали кадры проведенной диверсии на территории воинской части в Московской области.
Ранее сообщалось, что агент партизанского движения "АТЕШ" из числа военных РФ успешно вывел из строя комплекс РЭБ "Лорандит".
Добавим, на днях партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" рассказали, что в ночь на 28 февраля в Приморском районе оккупированного Мариуполя был взорван автомобиль с работником ФСБ России.
Также мы писали, что в начале января подпольщики из движения "АТЕШ" устроили диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области.
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