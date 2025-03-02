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Партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов

Воскресенье 02 марта 2025 06:44
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Партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов Фото: партизаны устроили диверсию в воинской части в Московской области (t.me/atesh_ua)
Автор: Владимир Костырин

Представитель украинского подполья устроил диверсию на территории воинской части в Московской области. Во время операции удалось уничтожить автотранспорт, предназначенный для перевозки личного состава ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Как обратили внимание подпольщики, их агент "прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов". После этого представитель сил сопротивления успешно покинул место проведения диверсии на территории одной из в/ч в Подмосковье.

"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих", - рассказали партизаны.

Также в "АТЕШ" сообщили, что теперь российское командование пытается "замять инцидент". Однако, обратили внимание партизаны, такие случаи "повторяются все чаще".

"Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет помешать этому. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу", - говорится в заявлении движения.

Кроме того, в "АТЕШ" обнародовали кадры проведенной диверсии на территории воинской части в Московской области.

Ранее сообщалось, что агент партизанского движения "АТЕШ" из числа военных РФ успешно вывел из строя комплекс РЭБ "Лорандит".

Добавим, на днях партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" рассказали, что в ночь на 28 февраля в Приморском районе оккупированного Мариуполя был взорван автомобиль с работником ФСБ России.

Также мы писали, что в начале января подпольщики из движения "АТЕШ" устроили диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области.

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Подмосковье партизаны
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