В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль с ФСБшником, - "Спротив"

В ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

Отмечается, что операция была реализована членами Мариупольского "Спротив".

Сейчас ФСБшник находится в реанимации.

После подрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности российские террористы массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.

Сейчас другие детали операции неизвестны.

Партизанское движение в Крыму

Во время российской оккупации Крыма украинское партизанское движение продолжает действовать, осуществляя диверсии, сбор разведданных и информационную борьбу. Наиболее активными являются группы, связанные с украинским подпольем, в частности "АТЕШ", которые передают данные о перемещении российских войск и объектах для ударов.

Партизаны регулярно атакуют оккупационную инфраструктуру, взрывают железные дороги, склады боеприпасов и технику врага.

Недавно один из партизан успешно вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватчиков.