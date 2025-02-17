Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов
Агент партизанского движения "АТЕШ" из числа российских военных успешно вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватчиков. Неисправность была обнаружена не сразу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.
Агент из числа военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 Воздушно-Космических сил РФ) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно исчез.
Роковую неисправность обнаружили лишь на третий день. Агент уже находится в безопасности, а партизаны продолжают планирование новых ударов.
Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их же военнослужащие.
"Лорандит" - малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.
Деятельность партизан АТЕШ
Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
На днях агенты АТЕШ обнаружили месторасположение складов с боеприпасами армии РФ в Луганской области.
Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.
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