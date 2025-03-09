Партизаны провели операцию по срыву логистики оккупантов в Крыму

Представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива группировке российских захватчиков в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ ".

А также обнародовали координаты: 45.818621412, 34.43630964, и кадры с результатами диверсии.

В "АТЕШ" уточнили, что провели такую операцию возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района КР Крым.

"Результат - переброска техники задержана по железной дороге, а оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении", - рассказали в движении.

После этого агенты движения "нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф".

Отмечается, что агенты сил сопротивления оккупации выслеживали состав с топливом, который следовал в Запорожскую область.

Ранее сообщалось, что агент партизанского движения "АТЕШ" из числа военных РФ успешно вывел из строя комплекс РЭБ "Лорандит".

В начале марта партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов.

В конце декабря партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" рассказали, что в Приморском районе оккупированного Мариуполя был взорван автомобиль с сотрудником ФСБ России.

Также мы писали, что в начале января подпольщики из движения "АТЕШ" устроили диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области.

Добавим, 8 марта источники РБК-Украина рассказали, что в результате специальных мероприятий ГУР Минобороны Украины в Воронеже были выведены из строя два тепловоза. С их помощью россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.

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