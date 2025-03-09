Партизаны провели операцию по срыву логистики оккупантов в Крыму
Представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива группировке российских захватчиков в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Отмечается, что агенты сил сопротивления оккупации выслеживали состав с топливом, который следовал в Запорожскую область.
После этого агенты движения "нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф".
"Результат - переброска техники задержана по железной дороге, а оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении", - рассказали в движении.
В "АТЕШ" уточнили, что провели такую операцию возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района КР Крым.
А также обнародовали координаты: 45.818621412, 34.43630964, и кадры с результатами диверсии.
Ранее сообщалось, что агент партизанского движения "АТЕШ" из числа военных РФ успешно вывел из строя комплекс РЭБ "Лорандит".
В начале марта партизаны проникли в воинскую часть в Московской области и сожгли автобус оккупантов.
В конце декабря партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" рассказали, что в Приморском районе оккупированного Мариуполя был взорван автомобиль с сотрудником ФСБ России.
Также мы писали, что в начале января подпольщики из движения "АТЕШ" устроили диверсию возле складов со снарядами и ракетами РФ в Тверской области.
Добавим, 8 марта источники РБК-Украина рассказали, что в результате специальных мероприятий ГУР Минобороны Украины в Воронеже были выведены из строя два тепловоза. С их помощью россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.
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