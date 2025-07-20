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Диверсия "АТЕШ" под Тулой: партизаны взорвали важный железнодорожный маршрут оккупантов

Россия, Воскресенье 20 июля 2025 08:00
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Диверсия "АТЕШ" под Тулой: партизаны взорвали важный железнодорожный маршрут оккупантов Иллюстративное фото: поврежденная железная дорога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Агент движения "АТЕШ" провел диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. В результате совершенного нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

По сообщению движения, агент провел успешную диверсию на железнодорожном полотне вблизи Тулы.

Это очень важно, учитывая то, что Тула является важным логистическим узлом в центральной части России. Еще бы, через нее проходят потоки грузов с оборонных заводов в воинские части и фронта. Железная дорога обеспечивает связь с Харьковским, Сумским и частично Донецким направлениями.

Известно, что в результате диверсии был уничтожен релейный шкаф, отвечавший за управление движением на важном участке железной дороги. Это повлекло серьезные сбои в движении поездов, особенно в грузовом сообщении, которое обеспечивало доставку боеприпасов, оружия и комплектующих двойного назначения с оборонных предприятий Тулы - таких как КБП, Туламашзавод, патронный и машиностроительный заводы.

Таким образом диверсия нанесла удар не только по материально-техническому обеспечению, но и по боевому потенциалу оккупантов на передовой.

Кроме прямых логистических последствий, акция вызвала панику и деморализацию среди личного состава противника. Ведь она показала: даже в глубоком тылу, вдали от линии фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности.

"АТЕШ" заявляет, что и в дальнейшем будет действовать в глубине территорий, контролируемых врагом, подрывая стабильность российского тыла и демонстрируя уязвимость военной машины оккупантов.

Деятельность "АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российской оккупационной армии глубоко в тылу.

Ранее партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Агентыдвижения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

В то же время, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

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