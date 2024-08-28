Партизаны провели серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины

Партизаны совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ на юге Украины. Данная ветка соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"В случае разрушения Крымского моста, который произойдет совсем скоро, (железнодорожная ветка - ред.) станет самым эффективным способом доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, поджоги релейных ящиков влекут за собой сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.

"Мы целенаправленно продолжаем наносить удары по логистике оккупационных войск и всеми силами нарушаем их планы", - подчеркивают в "АТЕШ".