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Партизаны "АТЕШ" разведали военный госпиталь захватчиков в Севастополе

Севастополь, Крым, Четверг 11 июля 2024 23:34
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Партизаны "АТЕШ" разведали военный госпиталь захватчиков в Севастополе Фото: партизаны разведали военный госпиталь россиян в Севастополе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны движения "АТЕШ" провели разведку российского военного госпиталя во временно оккупированном Севастополе в Крыму и выяснили, что там находится большое количество раненых из-за "мясных" штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что агент движения получил информацию от раненого российского военного о количестве потерь на фронте.

Военнослужащий сообщил, что за неделю в госпиталь прибыли более 400 человек. Тяжелых раненых принимают и разбрасывают по гражданским больницам, а других отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задания.

Россиянам очень не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование ВС РФ.

"Возмущение среди российских военных растет с каждым днем, и они все больше задумываются над тем, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение", - говорится в сообщении.

Координаты госпиталя: 44.6019330, 33.4378757

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан на оккупированных территориях

На днях партизаны "АТЕШ" провели разведку в Донецкой области и разоблачили места базирования командных пунктов агрессора.

Также агенты движения разведали аэродром со вражескими дронами вблизи Севастополя.

Кроме того, партизаны отследили базу российских войск во временно оккупированном Луганске.

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