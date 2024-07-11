Партизаны "АТЕШ" разведали военный госпиталь захватчиков в Севастополе
Партизаны движения "АТЕШ" провели разведку российского военного госпиталя во временно оккупированном Севастополе в Крыму и выяснили, что там находится большое количество раненых из-за "мясных" штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что агент движения получил информацию от раненого российского военного о количестве потерь на фронте.
Военнослужащий сообщил, что за неделю в госпиталь прибыли более 400 человек. Тяжелых раненых принимают и разбрасывают по гражданским больницам, а других отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задания.
Россиянам очень не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование ВС РФ.
"Возмущение среди российских военных растет с каждым днем, и они все больше задумываются над тем, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение", - говорится в сообщении.
Координаты госпиталя: 44.6019330, 33.4378757
Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)
Деятельность партизан на оккупированных территориях
На днях партизаны "АТЕШ" провели разведку в Донецкой области и разоблачили места базирования командных пунктов агрессора.
Также агенты движения разведали аэродром со вражескими дронами вблизи Севастополя.
Кроме того, партизаны отследили базу российских войск во временно оккупированном Луганске.
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