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Партизаны разведали командный пункт россиян в Донецкой области и указали его координаты

Вторник 09 июля 2024 18:34
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Партизаны разведали командный пункт россиян в Донецкой области и указали его координаты Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны провели разведку в Донецкой области и разоблачили там места базирования командных пунктов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Как отмечают партизаны, очередное логово оккупантов было обнаружено в селе Захаровка уже достаточно давно. Все время за россиянами велось наблюдение. Было изучено, кто, когда, зачем и откуда прибывает сюда и куда следует на обратном пути.

В этот командный пункт ежедневно съезжаются военные и любит проводить свой досуг один высокопоставленный "товарищ".

"Передаем пламенный привет этим любителям украинского села и уверяем, что каждый из вас скоро будет гореть так же быстро, как чучело на масленицу. Единственная разница, что блинов на этот раз не будет", - написали партизаны.

Фото: база россиян в Донецкой области (t.me/atesh_ru)

Разведки партизан на оккупированных территориях

Недавно партизаны отследили базу российских войск во временно оккупированном Луганске. А также обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском в Крыму.

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